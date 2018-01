Eleição de Ronaldinho só merece elogios ?A eleição de Ronaldinho Gaúcho foi mais do que justa?, comentou outro craque, Ronaldo, vencedor do prêmio da Fifa por três vezes. ?Ele mereceu por tudo que vem fazendo na temporada, desde o ano passado?, continuou Ronaldo, de quem Ronaldinho Gaúcho sempre se diz ídolo. ?E é sempre bom ver um brasileiro ganhando esse título.? Para o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, a vitória este ano foi barbada. ?Ronaldinho foi realmente o melhor do mundo durante toda a temporada. Fico feliz porque além de ser um profissional e uma pessoa maravilhosa, ele é um jogador brilhante, habilidoso, que encarna o espírito do futebol brasileiro. A escolha foi justa e sem contestação?, declarou. O coordenador-técnico da seleção, Zagallo, disse que o atleta do Barcelona é o único hoje no planeta capaz de ?dar show? em campo. ?Além da técnica e da habilidade, ele consegue elevar o jogo à categoria de espetáculo.? Zagalo afirmou que não tinha nenhuma dúvida da escolha de Ronaldinho Gaúcho, por tudo que o craque produziu na temporada e pelo prêmio recebido três semanas atrás pela Revista France Football. ?Já foi uma prévia. Não havia como a Fifa apontar outro ganhador.? O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, também elogiou Ronaldinho Gaúcho, atribuindo-lhe uma característica única no atual futebol mundial. ?Ele faz uma coisa como ninguém: pensa no ato do drible, já antevendo a movimentação dos colegas.? Renato cita Zidane como outro atleta que consegue jogar de forma parecida, mas faz uma ressalva. ?Na habilidade, o Ronaldinho Gaúcho o supera.? O treinador do Flamengo, Valdir Espinosa, disse que assiste a todos os jogos possíveis por obrigação. Mas quando se trata de alguma partida em que está presente Ronaldinho Gaúcho, a obrigação vira prazer. ?Ele consegue unir coisas de circo num jogo sério. É genial, merece todos os prêmios.? Outro técnico de prestígio, Oswaldo de Oliveira, atualmente no comando do Al-Ahli, do Catar, afirmou que a vitória de Ronaldinho Gaúcho é incontestável. ?Não tem o que discutir. Ronaldinho Gaúcho foi sem dúvida o principal destaque do futebol mundial este ano. A eleição foi justíssima e a diferença dos votos dele para o segundo colocado mostrou que ele é sem sombra de dúvidas o melhor do mundo. É um jogador que consegue aliar técnica, força, velocidade e criatividade?, disse Oliveira.