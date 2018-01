Eleição na CBF deve terminar na Justiça A eleição para a sucessão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, deve terminar na Justiça Comum. O pleito está marcado para 9 de julho e a oposição já se mobiliza para tentar impugná-lo. A chapa liderada pelo advogado Carlos Alberto Oliveira quer ampla participação dos clubes profissionais no processo eleitoral e vai lutar para que os integrantes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro e todos os participantes da Copa do Brasil tenham direito a voto. Isto elevaria o número de eleitores de 51 para mais de 120, o que tornaria o resultado imprevisível. Pelo edital de convocação da CBF, podem votar na assembléia-geral de 9 de julho as 27 federações estaduais de futebol e 24 clubes, provavelmente os da Série A do Brasileiro. Isto, porém, contraria determinação do Artigo 22 da Lei Pelé, que assegura a formação de um colégio eleitoral democrático. "Na terça-feira, estarei no Rio para decidir os rumos de nossa campanha. Mas é certo que vamos requerer na Justiça Comum o direito ao cumprimento da lei", disse Oliveira. Ele vai travar disputa com Teixeira, que concluirá em dezembro o seu quarto mandato na CBF. Ex-secretário de Justiça de Pernambuco e deputado federal de 1966 a 1980, Oliveira, de 61 anos, promete transparência numa eventual gestão na entidade. "Minha primeira atitude seria reduzir drasticamennte o salário dos diretores da CBF. Tem gente lá recebendo R$ 40 mil por mês. Com os clubes na falência, isso é no mínimo uma sem-vergonhice." Presidente da Federação de Futebol de Pernambuco, Oliveira pretende criar um comitê executivo, se for eleito, para rediscutir o modelo das competições e o calendário do futebol. Tem a intenção de valorizar os Campeonatos Estaduais e Regionais sem esvaziar o Brasileiro. Duas semanas atrás, Oliveira esteve no Rio para um encontro reservado com o ex-presidente da CBF, Giulite Coutinho. Conversou também com o ex-senador Geraldo Althof, o relator da CPI do Futebol no Senado, e com o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga. Este grupo está empenhado em criar uma organização não-governamental (Ong), chamada de Gol, cujo principal objetivo é o de lutar pela transparência na direção do futebol do País. "Acompanho com grande preocupação o processo eleitoral na CBF. Houve nos últimos um acúmulo de problemas graves na entidade", comentou Coutinho. Althof é um dos mais críticos opositores de Teixeira. Acredita que a atual administração da CBF levou o futebol brasileiro a uma situação extrema de "desmando, desorganização e, acima de tudo, de desonestidade". Ele está convicto de que a eleição vai parar nos tribunais. "Não tenho dúvidas de que vamos ficar na mão da Justiça." Para concorrer à eleição, é preciso inscrever uma chapa até 4 de julho, com o aval de pelo menos cinco federações. Este é outro ponto questionado pela oposição. "Por que não podem ser assinaturas dos clubes?" O presidente em exercício da CBF, Nabi Abi Chedid, confirmou que Teixeira vai se lançar novamente à reeleição, o que será formalizado na segunda-feira. Chedid disse que a entidade vai fazer valer o seu estatuto e não demonstrou preocupação com a possibilidade de a disputa eleitoral terminar na Justiça. Ele rebateu às acusações à gestão de Teixeira. "O futebol do Brasil vai muito bem, ninguém tem dúvidas disso, e não procedem as críticas."