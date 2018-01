Eleição no Santos começa com atraso A eleição para a escolha do novo Conselho Deliberativo do Santos começou com uma hora de atraso. Quando os portões foram abertos, às 10 horas, como o previsto, não havia mais de 100 eleitores no clube. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, candidato à reeleição, votou às 11h45 e declarou estar "confiante na vitória". O candidato da oposição, Fernando Silva, deve votar por volta das 12h30.