Eleição no Santos sofre atraso A votação para a escolha do novo presidente do Santos deveria ter começado às 10 horas deste sábado, mas a mesa eleitoral ainda não conseguiu iniciar os trabalhos. Marcelo Teixeira concorre ao seu terceiro mandato consecutivo pela chapa ?Rumo Certo? e seu concorrente é Luís Alvaro, da Resgate Santista.