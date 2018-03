Eleição no São Paulo é mantida para sábado O Tribunal de Justiça manteve nesta terça-feira a decisão do desembargador Maurício Vidigal, que cassou liminar que antecipava para 24 deste mês as eleições para renovação da diretoria da mesa do conselho do São Paulo Futebol Clube. A antecipação permitiria seus conselheiros - cujos mandatos estão se encerrando - votassem para escolha do futuro presidente do São Paulo. A decisão do TJ mantém as eleições para o próximo sábado, com a participação apenas dos novos conselheiros na votação para presidente. A liminar, agora cassada em definitivo, fora concedida no último dia 19 pelo juiz Carlos Henrique Abrão, da 42ª Vara Cível, em ação cautelar proposta pela oposição. O advogado do clube, Carlos Miguel Aidar, recorreu ao TJ, tendo o desembargador Maurício Vidigal suspendido provisoriamente a liminar. A oposição reagiu e ingressou com agravo regimental que, nesta terça, por unanimidade fora rejeitado pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.