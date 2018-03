Eleição no São Paulo será sábado A guerra política no São Paulo terá capítulos importantes até o fim da semana, que podem ser marcados pela queda da atual diretoria. A oposição ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa está fazendo festa, pois conseguiu uma cartada ? polêmica ? na tarde desta terça-feira. O juiz Carlos Henrique Abrão, da 42ª Vara Cível de São Paulo, determinou para a tarde de sábado a eleição presidencial no São Paulo, que estava marcada para o dia 30. E impôs que os votantes serão os antigos conselheiros, eleitos em 2000, e não os novos, eleitos no dia 3, como sempre ocorreu na história do clube. Essa mudança no colégio eleitoral equilibra a disputa e é favorável ao candidato oposicionista, José Carlos de Mello Dias. Entre os novos cardeais, que não terão direito a voto segundo o juiz, Gouvêa leva ampla vantagem. De acordo com Abrão, o evento de sábado será a continuação do que se iniciou na noite de segunda-feira. Ele havia concedido liminar à oposição obrigando a realização do pleito, levando em consideração que o mandato de Gouvêa se encerraria nesta terça-feira, dia 20, e que o clube não poderia ficar sem um comandante até o dia 30. Os oficiais de Justiça não conseguiram, no entanto, notificar Gouvêa na segunda e, por isso, Cláudio Aidar, presidente do Conselho Deliberativo, resolveu não abrir a votação. Os advogados da situação estão tentando desde esta terça-feira derrubar a determinação do juiz e têm tempo de sobra para isso. O grupo de Gouvêa quer que o pleito ocorra no dia 30 e considera a ação dos opositores na Justiça um ?golpe baixo?. ?Se usar a Justiça é golpe baixo, desacatar uma decisão judicial é mais baixo ainda?, rebateu Mello Dias, referindo-se ao cancelamento, segunda-feira, da eleição. Segundo Gouvêa, não há razão para a existência da liminar concedida por Abrão. ?O mandato de um presidente só acaba no dia da eleição presidencial. Sempre foi assim no São Paulo?, comentou. Atualmente, são 232 os conselheiros com direito a voto no São Paulo. O time, afastado da política, se prepara para a estréia no Brasileiro, contra o Atlético-PR, nesta quinta-feira.