Eleição popular tira Lewandowski e inclui Douglas Costa na seleção do Alemão

Talvez a principal delas seja a ausência do polonês Robert Lewandowski. Vice-artilheiro do campeonato, com 15 gols, o jogador do Bayern de Munique foi preterido pelos torcedores, que preferiram escolher o mexicano Chicharito Hernández. Autor de 11 gols no Alemão, o atacante do Bayer Leverkusen vive uma das melhores fases da carreira e, por isso, foi lembrado.

Chicharito, aliás, foi o único representante de outra equipe que não Bayern de Munique e Borussia Dortmund a figurar na seleção. Os bávaros foram representados por cinco atletas, entre eles o brasileiro Douglas Costa, um dos grandes destaques desta primeira parte do Campeonato Alemão.

Além de Douglas Costa, o Bayern teve o goleiro Neuer, o lateral Lahm, o zagueiro Boateng e o meia Thomas Müller. O Borussia Dortmund também embalou cinco jogadores na seleção: o zagueiro Hummels, o lateral Schmelzer, os meio-campistas Gündogan e Mkhitaryan e o atacante Aubameyang, além do técnico Thomas Tuchel.

A superioridade destas duas equipes, aliás, está traduzida na tabela do Alemão. O Bayern lidera com 46 pontos, enquanto o Borussia é o segundo colocado, com 38. Após a pausa por causa do rigoroso inverno no país, a competição retorna no próximo fim de semana.