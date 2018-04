Eleição presidencial do Santos pode ir para a Justiça

Dois dos cinco candidatos a presidente do Santos na eleição marcada para sábado anunciaram que vão ingressar na Justiça com pedido de liminar para que o processo de votação seja por cédulas de papel, e não com urnas eletrônicas de uma empresa privada. O presidente do Conselho Deliberativo e da Assembleia Eleitoral, Paulo Schiff, reuniu os coordenadores das chapas nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, e, na votação para decidir o sistema a ser adotado, o resultado foi 3 a 2 a favor das urnas eletrônicas.