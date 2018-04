Eleição que define nome do estádio palmeirense acaba nesta segunda

SÃO PAULO - Acaba nesta segunda-feira a votação para escolher o nome oficial da Arena Palestra, o novo estádio do Palmeiras, que está sendo construído e tem previsão de entrega para o começo do ano que vem. Allianz Parque, Allianz Center e Allianz 360º são as três opções dadas ao torcedor palmeirense pela empresa de seguros Allianz, que comprou os naming rights.

Desde que a votação online começou no dia 29 de abril, através do site oficial do estádio ou da página do facebook da Allianz, mais de 520 mil pessoas já participaram. A maioria do votos chegou dos palmeirenses que são residentes no Brasil, mas contou também com representantes de 36 países, entre os quais El Salvador, Tailândia e Vietnã.

"Sabíamos que haveria uma grande adesão por parte dos torcedores do Palmeiras, que é a torcida mais conectada do mundo. Os internautas palmeirenses têm se mobilizado para nos ajudar a entregar este presente para a cidade de São Paulo. Tenho de confessar que o resultado tem trazido surpresas muito boas para nós toda vez que olhamos para os relatórios de participação", afirmou Rogério Dezembro, diretor da construtora Wtorre, empresa responsável pela construção do estádio.