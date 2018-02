Eleições à presidência do Santos acontecem neste sábado

O Santos começará a resolver suas pendências para a próxima temporada na noite deste sábado, após a contagem dos votos que vai determinar, entre o situacionista Marcelo Teixeira, e o opositor Paulo Schiff, quem vai comandar o clube no biênio 2008/9. A eleição será no salão de mármore da Vila Belmiro, entre as 10h e 18h, e 9.750 associados estão aptos a votar. Pode votar quem é associado há pelo menos três anos e esteja em dia no pagamento da mensalidade. Cada chapa é composta por 200 candidatos - 150 efetivos e 50 suplentes - ao Conselho Deliberativo. O atual presidente tenta a quarta reeleição e o sexto mandato alternado - o primeiro foi em 1992/3 -, prometendo manter a política vitoriosa no futebol. Schiff acena com uma administração transparente. "O Santos é uma caixa-preta e a gente não sabe o que vai encontrar quando ela for aberta", disse o candidato da oposição. Se ele vencer, sua posse será apenas no dia 1º. de janeiro, mas sua idéia é começar a tomar decisões imediatamente, estabelecendo o que chama de ‘governo de transição’ com o atual presidente. Na última eleição, Schiff encabeçou a chapa Resgate e embora fosse considerado anticandidato, recebeu 748 votos contra 1335 de Teixeira. Nos últimos dias, ele comparou a atual situação política do Santos aos períodos que antecederam a queda do Palmeiras, de Mustafá Contursi, e do Corinthians, de Alberto Dualib para a segunda divisão. Teixeira rebate e afirma que o adversário confunde continuidade de uma administração de sucesso e realizações com continuísmo. Vanderlei Luxemburgo fica ou vai embora? E quem será contratado para reforçar o time na Copa Libertadores da América? A permanência do atual técnico não está garantida mesmo que o atual presidente seja reeleito. Embora prometa uma equipe forte para a Libertadores, Teixeira já avisou que é preciso vender jogadores para não fechar as contas de 2007 no vermelho. Reforços, só em parceria com empresários. E a sua proposta para renovar o contrato do técnico é de redução no salário - cerca de R$ 500 mil mensais -, compensada por aumento na premiação por objetivos atingidos, que ficaria por conta dos patrocinadores. É pouco provável que Luxemburgo aceite baixar o seu padrão salarial. Outro impasse é com relação ao time para disputar a Libertadores. Luxemburgo negou que tenha pedido aumento de 40% - passaria a ganhar em torno de R$ 700 mil -, mas confirmou que a renovação do contrato está condicionada a aceitação ou não, por parte de Teixeira, de um projeto para a formação de um Santos bem mais forte para 2008. Uma equipe com capacidade de lutar de igual para igual com o Boca Juniors de Riquelme, São Paulo, Flamengo e do Fluminense, que está se reforçando, pelo título da Libertadores. Luxemburgo já avisou que se Schiff ganhar as eleições, ele está fora do Santos, no entanto o oposicionista não fecha as portas para sua permanência. "Vamos negociar e ele pode continuar desde que aceite salário compatível com a realidade do futebol brasileiro." E como a tendência é de saída do técnico se a oposição ganhar, o primeiro grande problema de Schiff será encontrar um bom substituto para Luxemburgo e mostrar habilidade na dispensa e contratações de jogadores, em um mercado tão restrito.