Eleições argentinas podem ajudar Paysandu A possibilidade de um segundo turno das eleições presidenciais na Argentina pode beneficiar a equipe do Paysandu, de Belém do Pará, na disputa da Copa Libertadores da América. As leis eleitorais argentinas proíbem que espetáculos artísticos e esportivos aconteçam em dias de eleições. Se ocorrer o segundo turno, ele acontecerá em 18 de maio, dia em que o Boca teria que jogar pelo Torneio Clausura. A rodada, então, terá que ser antecipada para o dia 11 de maio. Com isso, o Boca teria que jogar três vezes em sete dias -4, 7 e 11 de maio-, viajar para o Brasil e, no dia 15, na quente Belém e na ebulição do Mangueirão enfrentar o Paysandu com a obrigação de vencer, pois perdeu de 1 a 0 o jogo de ida em La Bombonera. Os representantes do Boca se reúnem na terça-feira com dirigentes da Afa para a resolução do calendário. Eles já sabem que a semana será duríssima, proque os adversários serão Velez Sarsfield, Colón e Chacarita Juniors. O cansaço pode abater demais o time argentino.