Elenco do Atlético-MG elogia Luxemburgo após vitória

Durante a partida, o comandante mostrou sua estrela, ao realizar duas substituições que deram mais dinâmica ao ataque alvinegro. O jogo estava empatado em 1 a 1 quando o técnico promoveu a entrada do jovem armador Renan Oliveira e do veterano atacante Marques, nas vagas de Fabiano e Evandro.

Ricardinho, que começou como titular, reconheceu que o setor de criação não rendeu bem no primeiro tempo e as alterações feitas surtiram efeito. "O Tupi marcou muito desde o começo, se fechou atrás procurando o contra-ataque. Nós estávamos lentos na passagem de bola e na movimentação. No segundo tempo aceleramos e fizemos os dois gols", afirmou o meia.

O atacante Muriqui, autor do gol da vitória, destacou a experiência do treinador e a importância do trabalho que vem sendo realizado. "Não tem nem o que falar dele, por tudo que ele já conquistou no futebol. A filosofia dele é vencer, e a gente tem que se enquadrar nessa filosofia", analisou.