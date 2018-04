Elenco do Atlético-MG já treina em Araxá Em Araxá desde a noite de segunda-feira, quando foi recebido com festa pelos torcedores, o elenco do Atlético Mineiro já realizou o primeiro treinamento, dando sequência a sua pré-temporada. Preocupado em preparar o time para as competições, o técnico Vanderlei Luxemburgo programou treinamentos em dois períodos nesta terça-feira.