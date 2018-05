Elenco do Botafogo recusa prêmio extra na última rodada Os jogadores do Botafogo recusaram proposta da diretoria do clube de conceder um prêmio extra para o grupo vencer o Palmeiras, domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e se livrar do rebaixamento. Para eles, o time tem a obrigação de terminar a competição entre os 16 melhores, o que garantiria a permanência na Série A.