Elenco do Corinthians está com Tite O prestígio de Tite está em alta com os jogadores do Corinthians. As especulações sobre o interesse da MSI na volta de Vanderlei Luxemburgo, em 2005, gerou uma reação imediata da grupo, inclusive dos jogadores que são amigos de Luxemburgo. Fabinho, cuja contratação foi indicada por Vanderlei para o Cruzeiro em 2003 e para o Santos este ano, fez absoluta questão de dar apoio do chefe atual. "Fica até difícil comentar, mas estou falando como amigo. Um técnico como o tite, que tirou 30 caras do buraco, merece todo o nosso respeito e a nossa consideração", afirmou o volante corintiano. Os outros jogadores seguiram o discurso de Fabinho. Até o menino Edson fez questão de defender o chefe. "Não se discute a capacidade do Tite. Só o que ele fez aqui no Corinthians já diz tudo". Para completar a defesa, Ânderson acrescentou. "O Tite resgatou o respeito do Corinthians. Tirou a gente do fundo do poço. Quando ele chegou, a nossa história mudou totalmente. Antes dele, até os adversários do Corinthians perderam o respeito com a gente. Vinham para cima, mesmo jogando no Pacaembu. Com o Tite, o time renasceu. E se não está brigando pelo título, pelo menos está lutando pela classificação à Libertadores". Os jogadores também praticamente ignoram as outras especulações, especialmente em relação à vinda de Carlos Tevez, do Boca Juniors. O atacante Gil foi bem direto quando lhe pediram sua opinião. "Eu não acredito que ele venha", disse o atacante, sem justificar. De certa forma, Gil tem razão. De acordo com o procurador do argentino, Roberto Pessone, quatro equipes estão à frente do Corinthians, segundo o agente informou à rádio Bandeirantes. "Além do Corinthians, o Atlético de Madri, o Dínamo de Kiev, o PSV da Holanda e um clube italiano que pediu sigilo também querem levar o Tevez. Até o final da semana o Boca deve estudar as propostas e responder". Tite não deu entrevista nesta quarta-feira, mas fez o time trabahar dobrado. Pela manhã, o treino foi no Parque Ecológico do Tietê. À tarde, no Parque São Jorge. Nesta quinta ele comandará um coletivo às 16h, também no Parque São Jorge. Para o jogo de domingo, contra o Inter, em Porto Alegre (RS), o técnico deve repetir a mesma equipe que venceu o Vitória no último sábado.