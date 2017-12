Elenco do Cruzeiro inicia concentração e ficará reunido até o dia 22

Um dia depois de se apresentar ao técnico Mano Menezes, o elenco do Cruzeiro começou nesta terça-feira um período de quase duas semanas completas de concentração em tempo integral. Os jogadores celestes ficarão hospedados na Toca da Raposa II até o dia 22 de janeiro, uma semana antes da estreia no Campeonato Mineiro.

"A concentração de dez, doze, quinze dias é boa para unir ainda mais o grupo e para que todos os jogadores se conheçam, afinal temos novos companheiros. É bom também para nos concentramos no trabalho, de manhã e à tarde, e termos uma alimentação e descanso nas horas certas para trabalharmos bem todos os dias", destacou o volante Lucas Romero.

De acordo com o Cruzeiro, durante o período, além dos treinamentos convencionais no campo, exames e exercícios físicos, os atletas passarão por dinâmicas elaboradas pela comissão técnica e o departamento de futebol do clube.

CAÍQUE VALDÍVIA

Nesta terça-feira o Cruzeiro definiu a renovação do empréstimo do meia Caíque Valdívia para o Criciúma. O atleta de 24 anos, que se destacou pelo Náutico, nunca atuou pelo time mineiro. Em troca do empréstimo dele, o Cruzeiro receberá o meia Eduardo, irmão do lateral Ezequiel. O jovem ficará no elenco sub-20.