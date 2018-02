Elenco do Fla enfrenta crise com ironia Enquanto o problema dos atrasos salariais no Flamengo não é resolvido, os jogadores ironizam a situação: cantando. Antes do treino desta sexta-feira, alguns atletas utilizaram o refrão da música "Você não me ensinou a te esquecer", interpretada por Caetano Veloso, para cobrar a dívida. "E agora o que eu faço dessa vida sem você", entoaram os jogadores, referindo-se ao dinheiro devido e cada vez mais escasso na Gávea. E, essa forma de protesto, por causa da falta de pagamento de salário, não foi uma novidade no Flamengo. No dia 25 de maio, os atletas parodiaram a letra da música "Sorte Grande", cantada por Ivete Sangalo, para ironizar a "incômoda" crise financeira do clube. "Dinheiro, dinheiro, dinheiro... Quero meu dinheiro!", cantaram os atletas, na ocasião. Experiente, o meia Zinho tentou minimizar o caso, na qual definiu como uma "brincadeira" sem intenção de protestar. "Esse problema não é novo. Às vezes, alguns jogadores cantam num canto e todo mundo ouve. Mas não é protesto, até porque se fosse, deveria ser resolvido numa reunião com a diretoria. Foi mais para tirar a tensão do pessoal que está com problemas financeiros. O ambiente entre os jogadores é ótimo." A diretoria do Rubro-Negro informou que os pagamentos deverão estar regularizados o fim da próxima semana.