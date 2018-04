Elenco do Flu ganha 3 dias de folga após classificação A classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, conquistada com a vitória por 2 a 0 sobre o Emelec, na quarta-feira, foi muito comemorada pelo Fluminense depois de dias tumultuados e com muitos assuntos extracampo. Agora, sem nenhum jogo pela frente pelas próximas duas semanas, o técnico Abel Braga tem tempo de descansar o elenco e recuperar jogadores lesionados.