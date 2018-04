Elenco do Fluminense ganha folga após levar goleada em Brasília Goleado pelo Atlético-MG no fim de semana, o Fluminense deu folga aos seus jogadores nesta segunda-feira. O elenco só se reapresenta na tarde desta terça, quando inicia a preparação para a partida com o Corinthians, no próximo domingo, no Maracanã. O time paulista lidera o Brasileirão, com duas vitórias em dois jogos, o que faz o meia Vinícius prever uma partida difícil.