Elenco do Fluminense ganha folga após vitória na estreia Após a vitória na partida de estreia no Campeonato Brasileiro, praticamente todo o time principal do Fluminense ganhou descanso nesta segunda-feira. Dos atletas que atuaram no último sábado diante do Joinville, somente Pierre, Robert, Vinícius, Wagner e o goleiro Diego Cavalieri trabalharam normalmente.