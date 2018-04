Elenco do Fluminense vai jogar em nome do 'pai' Abel

Pelo segundo ano consecutivo uma tragédia tomou conta do futebol brasileiro. Em 2016, o acidente aéreo que matou 71 pessoas no voo da Chapecoense antes da final contra o Atlético Nacional, em Medellín, abalou o mundo esportivo. Este ano, a morte precoce de João Pedro, filho do técnico Abel Braga, do Fluminense, também causou comoção nacional.

O time catarinense ficou com o título da competição sul-americana mesmo sem jogar a final diante do Atlético. O Tricolor das Laranjeiras se encorpou com o momento difícil pelo qual passa seu carismático comandante.

Abel emocionou o grupo de jogadores ao aparecer para treinar menos de 48 horas depois de enterrar o filho. “Sou pai (em casa) e pai de todos eles (atletas da equipe). Temos um elenco de garotos”, disse o treinador, que foi motivo de uma série de homenagens.

Uma delas foi feita pelo zagueiro Henrique, capitão do Flu, no vestiário, antes do jogo na Ilha do Retiro contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta Sul-Americana, o Fluminense passou por dois adversários estrangeiros. Na primeira fase, eliminou o uruguaio Liverpool com certa apreensão. O primeiro jogo, no Maracanã, terminou com a vitória por 2 a 0, gols de Henrique Dourado e Richarlison, vendido para o Watford, da Inglaterra. No confronto de volta, a classificação veio com uma derrota por 1 a 0.

Na segunda fase, a vaga para as oitavas de final ocorreu sem sustos frente à Uiversidad de Quito, com goleada no Maracanã por 4 a 0 (com gols de Henrique Dourado, duas vezes, Richarlison e Wendel) e novo triunfo no Equador, desta vez por 2 a 1, de virada.

Quatro vezes campeão brasileiro (1970, 1984, 2010 e 2012), o Fluminense não conquista um título internacional desde a Copa Rio, em 1952. “A equipe é formada por muitos garotos, mas todos são muito ambiciosos também. Tenho certeza de que vamos, pelo menos, jogar um futebol para frente, que agrade ao público e ao torcedor do Fluminense”, comentou Abel Braga. O time encara a LDU nas oitavas.

Garotos de Xerém têm seu primeiro teste de fogo

Ao contrário do arquirrival Flamengo, que aposta em um elenco experiente, de medalhões, mas que ainda não teve sucesso nesta temporada, o Fluminense apresenta uma geração talentosa criada nas categorias de base em Xerém.

O técnico Abel Braga abraçou a ideia de comandar os garotos e os trata como verdadeiros filhos. No jogo contra a Ponte, último do time das Laranjeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mais da metade dos atletas em campo foi formada em casa.

“Nós temos um elenco mais forte do que pensávamos no início do ano. Os jogos, as competições, os desafios que surgiram e foram superados nos mostraram a evolução deste grupo”, afirmou Abel Braga, orgulhoso do seu trabalho.

“Veteranos” como o meia Gustavo Scarpa, de 23 anos, e o atacante Marcos Júnior, de 24, se uniram ao entusiasmo de meninos como Marcos Calazans, Robert e Wellington. O futebol apresentado pelos jovens já chamou a atenção de alguns clubes do exterior. O atacante Richarlison, de 20 anos, por exemplo, já foi negociado com o Watford, da Inglaterra.

Boa campanha na Sul-Americana daria a tranquilidade que Abel e os garotos precisam para concretizar um trabalho legal e vislumbrar um futuro promissor nas próximas competições e temporadas.