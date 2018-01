Elenco do Guarani curte a boa fase Depois de um fraco desempenho em 2001, quando foi rebaixado no Campeonato Paulista da Série A1 e realizou uma campanha sofrível no Brasileiro, o Guarani já é um dos destaques do Torneio Rio-São Paulo. Após seis rodadas, o time de Campinas é o sexto colocado, com dois pontos a menos que os líderes Ponte Preta e Palmeiras, que têm 13. A boa campanha já faz o elenco todo pensar na liderança do torneio, principalmente porque o próximo adversário será o penúltimo colocado Americano, domingo, em Campinas. "Em casa temos que matar mesmo", avisou o técnico Zé Mário. "O Guarani está renascendo. E isto está sendo feito com a política de ?pés no chão?. Não adianta cometer loucuras e depois ficar devendo para todo mundo", explica o ex-jogador Neto, que é o gerente de futebol do clube. O atacante Zé Afonso, que ganhou sua primeira oportunidade como titular no último domingo, na vitória sobre o América por 4 a 2, acredita que o Guarani está no caminho certo, e que as vitórias estão surgindo principalmente pelo fato do bom ambiente vivido no clube. "Lógico que as vitórias sempre deixam o grupo mais descontraído. Mas, independente disso, os jogadores estão felizes com o bom momento que estamos vivendo, onde estamos bem no Rio-São Paulo e também na Copa do Brasil", disse ele.