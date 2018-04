Elenco do Inter exige vitória contra o Flamengo O Flamengo venceu três de seus últimos quatro jogos e tem realizado boas apresentações, o que não diminui o ímpeto do Internacional para a partida de domingo, no Beira-Rio. Apesar de reconhecer o bom momento da equipe carioca, o zagueiro Fabiano Eller disse que o time gaúcho precisa conquistar os três pontos.