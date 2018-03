Elenco do Levante entra em greve por tempo indeterminado

Desta forma, o Levante não deve entrar em campo na última rodada do Espanhol, quando enfrenta o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Luis Manuel Rubiales, capitão do Levante, concedeu uma entrevista coletiva ao lado dos companheiros Iñaki Desgarga, Pablo Cavallero e de Gerardo Movilla, presidente da Associação de Jogadores Espanhóis (AFE, em espanhol). Movilla e Rubiales afirmaram que o Real Madrid foi o "primeiro" a ser comunicado da decisão e que "o elenco e a comissão técnica da equipe da capital espanhola apóiam e compreendem a situação dos jogadores do Levante, apesar de ser o jogo da comemoração do Título". Ramón Calderón, presidente do Real, propôs a Movilla que a partida fosse adiada e se mostrou "disposto a colaborar com qualquer iniciativa da AFE". Movilla disse entender que "o Real Madrid deve festejar seu título, mas infelizmente há um time que não recebe há dois anos". O presidente da AFE também afirmou que a partida é a "última chance que os jogadores do Levante terão para ser notícia" e conseguir a atenção da imprensa. Além disso, "o jogo não vale nada para as duas equipes". Quinta, 8, os jogadores do Levante invadiram o escritório do ex-acionista majoritário do clube, Pedro Villarroel, para cobrar salários atrasados. Javier Navarro, porta-voz do conselho de administração do Levante, afirmou que a direção do clube "respeita os direitos dos trabalhadores", embora considere "inoportuna" a greve. Navarro também negou que a direção do Real Madrid tenha entrado em contato com os dirigentes do Levante.