Elenco do Santos se reapresenta com Kayke e sem Ricardo Oliveira

O elenco do Santos se reapresentou nesta quarta-feira após o período de férias com algumas novidades, caso dos cinco jogadores recém-contratados, de atletas que retornam de contratos de empréstimo e também com uma ausência considerável, do atacante Ricardo Oliveira.

O Santos já se reforçou para a temporada 2017 com o zagueiro Cléber, o lateral Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete e os atacantes Vladimir Hernández e Kayke, último reforço anunciado, cedido por empréstimo até o final do ano pelo Yokohama Marinos, do Japão. E todos eles estiveram presentes na reapresentação.

"A história do Santos já diz por si só, nem preciso ficar falando muito sobre isso. Eu estou muito feliz, não é rasgando seda não. É muito bom estar tendo essa oportunidade, inclusive quero agradecer a confiança da comissão técnica e da diretoria pelo esforço que fez por este empréstimo de um ano. Minha cabeça é realmente ficar aqui, não só neste ano, quero dar sequência nessa equipe gigantesca. Já admirava antes e agora estou muito feliz", afirmou, ao site oficial do Santos.

Kayke chega ao Santos para ser a "sombra" de Ricardo Oliveira, exatamente a principal ausência da reapresentação. O artilheiro do clube está com caxumba, por isso foi liberado pela comissão técnica do clube da Vila Belmiro. Ainda não há uma definição sobre quando ele se juntará aos companheiros.

Dos jogadores santistas que retornaram de empréstimo, o atacante Thiago Ribeiro e o meia Serginho se juntaram ao elenco e, ao menos inicialmente, até poderão ser aproveitados pelo técnico Dorival Júnior. A situação é diferente das do volante Lucas Otávio e do atacante Lucas Crispim, relegados ao time B - o clube, porém, ainda deseja negociá-los.

O elenco do Santos realiza exames e testes físicos nos próximos dias. Assim, as primeiras atividades no campo do CT Rei Pelé devem ocorrer apenas nesta sexta-feira.