Elenco do São Paulo exalta chegada de Raí: 'Que seja uma era de conquistas'

Em férias, jogadores do São Paulo se manifestaram pelos canais do clube para dar as boas-vindas a Raí, novo diretor executivo de futebol do clube, e principal responsável pelo deparmento que conduz a equipe de Dorival Junior. O ídolo foi apresentado no novo cargo nesta sexta-feira no CT da Barra Funda.

+ Raí se diz ciente dos 'riscos' e promete fazer São Paulo reencontrar identidade

“A chegada dele traz um grande peso para o clube, porque é ídolo", disse o goleiro Sidão. "Ele representa muito para o nosso torcedor. O Raí tem experiência, liderança e conhece bem o clube. Acredito que irá acrescentar bastante, e que seja uma era de conquistas e títulos para o São Paulo.”

Para o zagueiro Rodrigo Caio, a identificação de Raí com o São Paulo vai fazer a diferença. “Estou muito feliz com a chegada do Raí. Tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, quando visitou o CT, e com certeza nos ajudará bastante. O Raí é inteligente e tem uma grande identificação com o São Paulo, que é importante. Tenho certeza de que fará um grande trabalho."

O atacante Marcos Guilherme também demonstrou expectativa de que com Raí o São Paulo volte a lutar por títulos nas próximas temporadas. “A chegada dele é importante para todos no clube. Ele representa muito para o nosso torcedor, e será uma honra trabalhar ao lado dele. Vai agregar bastante para todos nós. Desejamos sorte e sucesso. Que seja uma etapa de muitos títulos para o São Paulo.”

Raí terá como primeiro desafio dar continuidade às negociações iniciadas por Vinicius Pinotti, que deixou o cargo na quarta-feira, após divergências com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Negociações com o Bahia, pelo goleiro Jean, e com o Cruzeiro, sobre a situação de Hudson, estão entre as principais. O clube também conversa com os chineses do Shandong Luneng para tentar segurar o volante Jucilei, que tem contrato de empréstimo com o São Paulo até dezembro, na próxima temporada.