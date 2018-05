Elenco do São Paulo faz pacto de silêncio contra atraso de pagamento

O São Paulo voltou a ter problemas com o atraso no pagamento de direitos de imagem ao elenco. O time não recebe os vencimentos há dois meses, além de estar pendente a premiação pela conquista da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. A situação motivou o elenco a se organizar para recusar entrevistas nos últimos dias, como na noite de quarta-feira, durante o jogo com o The Strongest. A informação foi publicada pela ESPN e confirmada pelo Estado.

A diretoria tem dialogado com os jogadores e pretende quitar a pendência na próxima semana, com o acerto da venda de direitos de transmissão para canais de televisão. São duas propostas para o clube escolher, uma da TV Globo e outra do Esporte Interativo. A mesma situação de atraso ocorreu no ano passado, quando o São Paulo chegou a dever quatro meses de direitos de imagem para o elenco. O problema foi amenizado com a negociação de jogadores.

A decisão do time de não conceder entrevistas foi tomada antes mesmo da derrota para o The Strongest. Na terça-feira, véspera da partida, a equipe treinou no Pacaembu e logo ao fim da atividade, em vez de algum jogador ser escalado para conversar com os jornalistas, o escolhido foi o técnico Edgardo Bauza, que costuma dar entrevista nas sextas-feiras. O elenco se dirigiu ao ônibus da deleção assim que a atividade terminou.

Na noite do confronto com a equipe boliviana, os jogadores não falaram no gramado no intervalo e nem após a derrota por 1 a 0. Alguns atletas ao saírem de campo foram puxados por colegas para que não parassem para conversar com os repórteres. Dos que atuaram, apenas Dênis, Calleri e Alan Kardec falaram na zona mista na saída do vestiário.

Na quinta e nesta sexta-feira apenas os zagueiros Maicon e Lugano deram entrevista. Os dois não faziam parte do pacto. O primeiro foi apresentado pela diretoria como reforço contrato até o fim de junho. Já o uruguaio, deve estrear no próximo domingo, no jogo contra o Rio Claro, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.