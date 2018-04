Elenco do São Paulo mostra confiança em substituto de Luis Fabiano

Como Luis Fabiano irá cumprir o quarto e último jogo da suspensão imposta pela Conmebol, o atacante Aloísio volta a ser titular do São Paulo diante do Atlético-MG, na quinta-feira, no Morumbi, pelas oitavas de final da Libertadores. E o elenco são-paulino trata de mostrar confiança no jogador que será responsável por comandar o ataque do time no confronto decisivo.

"O Aloísio entra sempre com uma responsabilidade muito grande, que é de substituir um dos grandes ídolos da torcida que é o Luis Fabiano. Mas ele está preparado, já demonstrou sua capacidade outras vezes e tenho certeza de que agora fará a mesma coisa", afirmou Ganso. "O Aloísio é um grande jogador, nos ajuda muito e não dá paz para os zagueiros", completou Jadson.

Titular absoluto do ataque são-paulino, Osvaldo também exaltou o jogador que será o seu companheiro na quinta-feira. "O Aloísio tem por característica sair mais para o jogo, mas taticamente não muda nossa forma de jogar. Ele já mostrou que pode atuar mais centralizado ou abrindo espaço na defesa. Todos no grupo e na comissão técnica confiam nele", avisou o atacante.