Elenco do São Paulo mostra esperança na luta pela vaga

O São Paulo está em oitavo lugar no Brasileirão, com 56 pontos, apenas um atrás do Coritiba, que hoje ficaria com a última vaga na Libertadores. Apesar da proximidade, a missão são-paulina é complicada na última rodada do campeonato: precisa ganhar do Santos e ainda torcer por tropeço do próprio Coritiba, do Inter e do Figueirense - todos jogam no domingo.

"Temos um jogo e, querendo ou não, existe uma luz no fim do túnel. Ainda há uma esperança. Tudo é válido. Precisamos vencer o nosso jogo e contar com a sorte", afirmou o volante Denilson, um dos titulares do São Paulo para o clássico com o Santos, domingo, em Mogi Mirim, no interior paulista - o Morumbi foi vetado para o jogo por questões de segurança.

Também titular do time, o zagueiro Xandão adota o mesmo discurso do companheiro. "Claro que dá, mas está muito difícil e não podemos negar. Não podemos fugir da realidade. Sabemos das dificuldades, mas primeiro temos de fazer a nossa parte e esquecer os demais. Sabemos que não é impossível e vamos lutar até o fim", avisou o jogador do São Paulo.