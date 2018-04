Elenco santista ficará sem premiação especial pelo tetra do Paulistão

SANTOS - O Santos desistiu de pagar premiação especial aos jogadores caso o time conquiste o tetracampeonato paulista contra o Corinthians, neste domingo às 16h, na Vila Belmiro. Há cerca de um mês, o presidente em exercício, Odílio Rodrigues, afirmou que o assunto estava sendo estudado. A desistência foi motivada pela falta de dinheiro, em razão de o clube não disputar a Libertadores e já estar há mais de quatro meses sem a receita do patrocínio master de sua camisa.

Os prêmios a serem pagos em caso de conquistas do Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro foram acertados entre dirigentes e líderes do time em janeiro.

Fontes ligadas à cúpula santista afirmam que os salários só não estão atrasados porque o clube recorreu a empréstimos bancários, a serem saldados com a entrada de dinheiro da venda de Neymar e de outros jogadores na janela de transferências do meio do ano. O goleiro Rafael interessa à Roma e Felipe Anderson é pretendido pela Lazio.

No fim de abril, o Santos esteve perto de fechar patrocínio com a filial brasileira da montadora chinesa Chery, porém a matriz vetou o projeto. Desde as quartas de final do Campeonato Paulista o clube estampa a marca Philco na camisa, mas o contrato é válido apenas para a fase decisiva do Estadual e para os jogos do time na Copa do Brasil, muito abaixo dos cerca de R$ 2 milhões por mês que o Banco BMG pagou para patrocinar o time em 2012.

TREINO EM CASA

O penúltimo treino do time antes da decisão foi realizado nesta sexta-feira na Vila Belmiro, com a presença de pouco mais de uma centena de torcedores, com batucada, e cantos de incentivo aos jogadores. "É sempre bom treinar e sentir um pouco o campo do jogo. Além disso, a Vila é a nossa casa e os jogadores se sentem bem nela", disse Muricy Ramalho.

O treinador deve mandar a campo amanhã uma equipe diferente da que começou o primeiro jogo da decisão. A escalação oficial, contudo, só será anunciada por Muricy pouco antes do jogo, mas com Felipe Anderson deverá entrar no lugar de Marcos Assunção e André voltando a formar a dupla de frente com Neymar. "É quase o time que jogou o segundo tempo do domingo passado, a não ser que tenhamos uma surpresa agradável com Montillo", disse o enigmático treinador.