Jogadores da seleção de Luxemburgo sofrem intoxicação alimentar

A Uefa terá que resolver um problema incomum nesta terça-feira. A seleção de Luxemburgo pediu nesta segunda-feira o adiamento de sua partida contra a Bielo-Rússia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, porque 16 dos seus 20 jogadores sofreram intoxicação alimentar nesta manhã.

Marc Diederich, porta-voz da Federação de Futebol de Luxemburgo, disse à agência Associated Press que os atletas sofreram "terríveis dores de estômago" e passaram horas no banheiro depois de comerem espaguete à bolonhesa na noite de domingo, em Minsk, capital da Bielo-Rússia, local da partida desta terça.

Os jogadores, 16 ao todo, sofreram o mal-estar quase ao mesmo tempo, no início da manhã, e receberam atendimento do corpo médico da seleção. Não chegaram a ser encaminhados ao hospital.

Por atingir mais da metade do seu elenco, a federação apelou à Uefa para adiar o jogo, válido pelo Grupo C. "Estamos em contato constante com a Uefa", declarou o porta-voz, prevendo uma resposta da entidade até a manhã desta terça.

Apesar disso, muitos jogadores foram ao gramado da Arena Borisov, nesta tarde, para uma breve sessão de treinamento. "Alguns deles estão um pouco melhor. Então tentaram treinar um pouco para ver como o corpo reage. Parece que alguns até poderiam jogar, se não acontecer mais nada até a noite."