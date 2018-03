Eles querem mudanças, mas não largam poder O futebol imita a vida e tem contradições. Vários dirigentes que têm feito reuniões, no Rio ou em Brasília, na tentativa de ajustar-se às leis de modernização do futebol, na verdade há uma eternidade são os donos da bola. Muitos desses rebeldes na prática não aceitam alteração em seus feudos - sejam clubes ou federações - e mantêm o poder a todo custo, absolutos. Leia mais no Estadão