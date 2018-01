Eles vão sentir a pressão, diz goleiro do Boca Não poderia ser mais otimista o clima entre os torcedores do Boca Juniors, horas antes da final da Libertadores, contra o Santos. De acordo com a imprensa argentina, o ambiente entre os jogadores é de total tranqüilidade e entre os torcedores a confiança é muito grande. ?Os jogadores fazem treino descontraído e os torcedores que escalam os muros da Casa Amarilla apostam em uma vitória folgada?, escreve na edição desta quarta-feira, o site do jornal ?La Nacion?. ?Vamos Boca, que temos condições de meter 4 no Santos?, gritam os torcedores, segundo o site. A torcida está mesmo entusiasmada. Os mais de 57 mil ingressos colocados à venda já estão esgotados. Os últimos 12 mil ingressos populares, colocados à disposição do torcedor na manhã de ontem, se esgotaram em menos de seis horas. Muita gente ficou na fila do ingresso desde a noite de segunda-feira. ?Veja só que demonstração de amor desta gente?, disse o goleiro do Boca, Roberto Abbondanzieri, o único jogador a conversar com a imprensa hoje. ?Acho que os jogadores do Santos vão sentir a pressão?, deduziu ele. Segundo o goleiro, o Boca deve assumir o controle da partida desde o início. ?Como jogamos em casa, temos que fazer com que eles sintam a pressão. Temos que conseguir um bom resultado aqui, para jogar com mais tranqüilidade no Morumbi?, disse. Os torcedores estão tão confiantes, que reclamam do baixo número de ingressos reservado ao clube para a partida de volta, no Morumbi. A diretoria do time argentino anunciou hoje que serão 3.800 bilhetes à disposição do torcedores do Boca. ?A restrição é apenas uma medida de segurança, pois os organizadores no Brasil vão deixar um espaço no estádio exclusivamente para a torcida argentina?, disse o vice-presidente do clube, Pedro Pompilio. ?Se alguém quiser comprar ingressos que não seja através do clube, poderá ter de ver a partida no meio de torcedores santistas?, advertiu. Boca e Santos se enfrentam logo mais às 21h40 no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na decisão da Libertadores da América, depois de 40 anos. Em 63 as duas equipes decidiram a Libertadores e o Santos se deu melhor. Para os argentinos, chegou a hora da revanche.