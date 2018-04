Eletropaulo corta a luz do Corinthians por falta de pagamento

O Corinthians viveu um transtorno nesta quinta-feira. O Parque São Jorge ficou sem luz das 6h às 10h30. E a apresentação oficial do novo patrocinador, a Hypermarcas, foi adiada. O motivo da queda de energia é controverso.

Veja também:

Mano Menezes agora quer tempo para entrosar jogadores

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

A Eletropaulo divulgou que o clube não quitou sua conta de luz referente ao mês de dezembro e teve o fornecimento suspenso. O valor cobrado pela empresa era de cerca de R$ 170 mil.

A empresa diz que fez um acordo com o Corinthians e restabeleceu a energia. O clube, porém, nega essa versão e garante que o corte foi provocado pelas fortes chuvas que caíram na noite de quarta para quinta-feira.

Na coletiva em que o Corinthians anunciaria seu novo patrocinador para 2010, o clube apresentaria o novo uniforme, com as marcas Bozzano, Neo Química Avanço e Assim (todas do grupo Hypermarcas). Além disso, o departamento de marketing iria "esclarecer" alguns valores publicados na imprensa.

O Corinthians fechou com a Hypermarcas por R$ 41 milhões, mais bônus por títulos. Isso somente para o patrocínio das camisas. O clube ainda negocia com outras empresas o patrocínio do calção. A intenção é faturar mais R$ 10 milhões com isso.