Eletropaulo monta esquema para manter energia na Copa A Eletropaulo (distribuidora de energia) já montou um plano para evitar problemas com o fornecimento de energia para os 5,3 milhões de clientes dos 24 municípios da área de concessão da distribuidora durante os principais jogos da Copa do Mundo na Alemanha, inclusive os da seleção brasileira e dos possíveis adversários do Brasil nas próximas fases. Durante os jogos serão cancelados os serviços de interrupção de energia programada para manutenção preventiva. O Call Center terá o reforço de 300 atendentes, em dia normal são 200. Já as equipes de emergência também serão reforçadas com 200 turmas nas ruas (normalmente são 120). A AES Eletropaulo também visitou as principais emissoras e redes de rádio e televisão para poder estabelecer um plano e assim garantir a energia para o as antenas e os transmissores. Serviço Nos jogos da seleção brasileira, as lojas de atendimento vão funcionar normalmente, das 8h30 às 16h30, nos dias 13 e 22 de junho. As Centrais de Atendimento de Emergência (0800 72 72 196) e Comercial (0800 72 72 120) da AES Eletropaulo funcionam 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana. E a Central de Teleatendimento da Ouvidoria (0800 72 73 110) funcionará das 8h às 14h30, nos dias 13 e 22 de junho.