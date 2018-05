Eli Sabiá reafirma que pretende permanecer no Santos Contratado por empréstimo do Paulista, o zagueiro Eli Sabiá terá o contrato encerrado no final de 2009 e pode retornar ao antigo clube no início do próximo ano. Mas a uma rodada do término do Campeonato Brasileiro, o jovem jogador de 21 anos reafirmou seu desejo em permanecer no time da Vila Belmiro.