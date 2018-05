Elias aprova contratação de Ralf pelo Corinthians A confirmação da chegada do volante Ralf, ex-Barueri, ao Corinthians foi comemorada por Elias. O companheiro de posição acredita que o novo reforço vai se encaixar com facilidade ao clube do Parque São Jorge e será importante na Libertadores por conta do seu estilo de jogo.