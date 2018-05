Elias celebra acerto com Corinthians e se diz ansioso para rever torcida alvinegra

SÃO PAULO - Poucas horas após o anúncio oficial do retorno de Elias ao Corinthians, o volante comemorou o "final feliz" da dura negociação entre o time brasileiro e o Sporting, de Portugal, e se mostrou ansioso para rever os amigos do clube e a fanática torcida corintiana.

"Torcida corintiana, estou de volta! Momento muito feliz na minha vida", disse Elias em vídeo postado no canal do Corinthians no YouTube, nesta segunda-feira. "Agradeço ao torcedor corintiano pelo respeito, que é o mais importante, que ele sempre teve por mim", declarou.

"Agora é retribuir tudo isso dentro de campo, mostrando aquela garra, aquela vontade que eles sabem que eu tenho. Até daqui a pouco. Espero ansiosamente chegar ao clube e trabalhar com grandes amigos", afirmou o jogador, que estava defendendo o Flamengo antes de acertar seu retorno ao time paulista.

Apesar da ansiedade, Elias terá que esperar até 14 de julho para vestir novamente a camisa corintiana em jogos oficiais. O volante só vai poder jogar depois da Copa do Mundo porque seu acerto foi definido depois do fim da janela de transferências, encerrada na semana passada. A nova janela só será aberta justamente no dia 14.

Assim, seu retorno deve ocorrer na 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, em São Paulo, no dia 16 de julho. Até lá o retorno de Elias aos gramados, o Corinthians vai arcar com 10% do salário do atleta (R$ 50 mil). O jogador abriu mão do restante (R$ 450 mil). O clube brasileiro será responsável pelo pagamento integral (R$ 500 mil) após a Copa do Mundo.

"O Elias foi muito compreensivo e cedeu. Enquanto não puder jogar, vai receber 20% do salário até meados de julho e só depois passará a receber 100%", disse Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do Corinthians.

O acerto com o jogador ocorre após dias de negociações. Na última terça-feira, o Corinthians desistiu do negócio após "longas tentativas". Na ocasião, os clubes trocaram acusações. O Sporting alegou que esperou o pagamento pelo jogador e perdeu a chance de negociá-lo com outros times. Já o Corinthians disse que a proposta não foi aceita pelos portugueses.

"Infelizmente não conseguimos concluir as negociações até o dia 1º de abril e ele não poderá jogar antes da Copa do Mundo, mas dentro de campo ele significa uma referência para a equipe e vai contribuir muito", afirmou Ximenes, depois que o Corinthians pagou 4 milhões de euros (R$ 12 milhões) por 50% do contrato do volante - a outra metade é do empresário do atleta, Jorge Mendes.