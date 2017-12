Elias chega a BH para reforçar o Atlético-MG: 'Projeto muito ambicioso'

Vestindo uma camiseta promocional do Atlético Mineiro, com os dizeres "Libertadores, eu vou", o volante Elias chegou nesta terça-feira a Belo Horizonte para ser juntar ao elenco do clube alvinegro. O jogador saiu de Lisboa, onde atuava pelo Sporting, e aterrissou no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mal saiu da área internacional, o jogador foi cercado pelos jornalistas. Em sua primeira declaração como jogador do clube, lembrou as passagens por Corinthians e Flamengo e elogiou o projeto do Atlético.

"Terceiro clube aqui no Brasil. Os dois que eu estive antes, fui muito feliz e ganhei títulos. Espero confirmar isso aqui. Um grande clube, com um projeto muito ambicioso. Espero ser vencedor como fui nos outros", afirmou, brevemente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Elias também disse que tem condições físicas de jogar, ficando na dependência apenas de questões burocráticas para jogar. "Eu estou em ritmo. Claro que tem todo o protocolo a ser seguido. Espero estar à disposição do Roger o mais rápido possível", afirmou.

Depois de perder Junior Urso para o futebol chinês e ver Leandro Donizete seguir para o Santos, a diretoria alvinegra buscava um volante para chegar e ser titular. Por isso, investiu 2,5 milhões de euros em Elias. Ainda pagará outro 1 milhão de euros ao Sporting caso o jogador atinja metas estipuladas em contrato.