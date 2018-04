Elias costuma se dar bem quando enfrenta Rogério Ceni

Se não bastasse viver grande fase no Corinthians, Elias ainda costuma se dar bem contra o São Paulo. Em oito clássicos disputados contra o time do Morumbi, o volante balançou as redes seis vezes. Neste domingo, às 16h, as duas equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Todos os gols foram anotados em Rogério Ceni. O último deles, pela Libertadores, foi um golaço. Elias concluiu com perfeição bela jogada coletiva do ataque alvinegro.

Não à toa, às vésperas do clássico deste domingo as redes sociais foram inundadas de vídeos e imagens de torcedores corintianos com os gols de Elias no Majestoso, além de provocações aos são-paulinos.

O volante tem sido o melhor jogador do Corinthians neste início de temporada. Sobretudo em jogos importantes, ele foi decisivo. Diante do San Lorenzo, quarta-feira, Elias marcou o seu quarto gol em quatro jogos pela Libertadores. É o artilheiro da equipe no torneio.

A boa fase foi reconhecida no dia seguinte por Dunga, que convocou o volante para os amistosos da seleção brasileira contra França e Chile, nos dias 26 e 29.

Elias subiu de produção este ano, sob o comando de Tite, porque passou a ter mais liberdade. Se com Mano Menezes, no ano passado, ele ficava preso à marcação para ajudar Ralf, agora tem atuado próximo dos atacantes. Assim, ele atua muitas vezes mais na função de meia do que de volante.

“O ano passado foi de dificuldades, mas sabia que este ano seria diferente, começando com a equipe na pré-temporada”, disse Elias.

O volante foi contratado do Sporting, de Portugal, em abril do ano passado, mas só pôde jogar em julho, depois da Copa do Mundo, quando a CBF reabriu as inscrições de atletas vindos de fora do País.