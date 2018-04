Elias decide e Corinthians bate o Internacional no Beira-Rio

Voltando ao time titular após oito rodadas, o volante Elias mostra que pode ser um dos pilares do novo sistema tático do Corinthians implantado por Cristóvão Borges, que trocou o 4-2-3-1 pelo tradicional 4-4-2. O volante, que herdou a vaga de Rodriguinho, deu maior consistência ao meio de campo da equipe paulista e ainda marcou o gol da vitória sobre o Internacional por 1 a 0.

Demorou 15 minutos para a movimentação do ataque paulista ter seu primeiro lampejo de bom futebol. Romero abriu pela esquerda e tentou acionar Elias, que entrava livre na área do Inter, mas a bola acabou batendo em André e deixando o volante em impedimento.

Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians comandava as ações e conseguiu abrir o placar. Giovanni Augusto e Romero fizeram rápida troca de passes dentro da área e criaram espaço para a chegada de Elias, que bateu colocado quase da marca do pênalti, tirando de Marcelo Lomba.

Na primeira etapa o Inter deixou a bola com o Corinthians, mas não conseguiu acertar um bom contra-ataque. A única boa oportunidade veio com Valdívia, que aproveitou uma bola escorada por Ariel para exigir uma defesa de Cássio. Na volta para o segundo tempo, Falcão fez duas mudanças. Nico López e Eduardo Sasha entraram nos lugares de Valdívia e Vitinho, respectivamente.

As trocas deram mais velocidade ao jogo. Mas se sobrava transpiração aos jogadores, faltava inspiração. As duas equipes tentavam explorar jogadas pelas laterais, no entanto falhavam na hora de encontrar um jogador para empurrar a bola para o fundo das redes.

Por duas oportunidades, Luciano e Romero perderam a chance de ampliar o marcador. Com a vitória, o Corinthians chega aos 33 pontos. Já o Inter chega ao nono jogo sem vitória e estaciona nos 21 pontos.

A equipe paulista volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada. André, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, é um desfalque certo para Cristóvão Borges.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Ernando, Paulão, Leandro Almeida e Artur; Fabinho, Anselmo (Jair), Seijas e Valdívia (Nico López); Vitinho (Eduardo Sasha) e Ariel. Técnico: Falcão.

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias (Rodriguinho), Giovanni Augusto (Danilo) e Marquinhos Gabriel; Romero e André (Luciano). Técnico: Cristóvão Borges.

JUIZ - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

GOL - Elias, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - André, Yago, Paulão e Ariel.

PÚBLICO - 30.098 pagantes.

RENDA - R$ 883.835,00.

LOCAL - Beira-Rio.