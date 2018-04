Elias diz que Flamengo vai se sentir em casa na estreia O Flamengo jogará na condição de visitante na sua estreia no Campeonato Brasileiro, mas o volante Elias garantiu que o time vai se sentir como mandante no próximo domingo, quando a equipe vai enfrentar o Santos no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Ele lembrou, inclusive, de partidas em que o Flamengo jogou fora de casa na Copa do Brasil, mas teve o apoio maciço do seu torcedor.