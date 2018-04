Elias diz ter 'dado passo à frente' ao acertar com o Flamengo

RIO DE JANEIRO - Maior contratação do Flamengo para a temporada, Elias foi apresentado oficialmente neste sábado e já participou do seu primeiro treino no clube pela manhã. Diante da imprensa, o ex-jogador do Corinthians projetou retornar à seleção brasileira e disse ter "dado um passo à frente" em sua carreira ao acertar com o time carioca.

"Acho que dei um passo à frente. O Brasileiro é o segundo campeonato do mundo. Estou em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Tudo na vida é desafio. O que me motivou a vir para cá foi a grandeza do clube e o projeto da nova diretoria", declarou o volante de 27 anos.

A nova diretoria do Flamengo, empossada no fim de dezembro, tem como projeto colocar a contas do clube em dia. Para tanto, prometeu evitar gastos com contratações caras e dar prioridade a jovens talentos. O acerto com Elias, por empréstimo, deve ser a maior aposta do clube.

"Quero voltar a jogar bem e retornar à seleção. O Flamengo é um grande clube e vai me ajudar muito nisso", afirmou Elias, ciente da eventual pressão que sofrerá da torcida durante a temporada. "Conheço o peso dessa camisa. Não assusta", comentou o jogador, que pertence ao Sporting, de Portugal.

Neste sábado, Elias correu no gramado do CT de Vargem Grande, antes de sua apresentação oficial. O volante deve ser integrado ao elenco em definitivo nesta segunda-feira, após a folga recebida pelo elenco no domingo.