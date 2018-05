Elias e Defederico apostam em Corinthians forte em 2010

Depois de ajudarem o Corinthians a terminar o ano com uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, no sábado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Elias e o meia Defederico já projetam os objetivos para 2010, quando o time buscará o inédito título da Copa Libertadores no ano do seu centenário.

Apesar do rendimento ruim apresentado pelo Corinthians na reta final do Brasileirão, os dois jogadores apostam que o clube terá um grande time na competição continental e também no Campeonato Paulista, outro torneio que a equipe disputará no primeiro semestre de 2010.

"Teremos um elenco ainda mais forte. Espero que dê tudo certo para nós e que consigamos conquistar nossos objetivos", afirmou Elias, que apontou um dos segredos para o Corinthians ter sucesso no próximo ano. "Vencer em casa pode fazer a diferença para conquistarmos nossos objetivos", disse.

Defederico, por sua vez, afirmou: "Tenho certeza de que iremos montar um belo time". O jogador foi um dos principais destaques da vitória sobre o Atlético-MG e festejou a sua evolução no clube.

"Estou contente com a minha atuação contra o Atlético-MG, acho que foi um dos meus melhores jogos. Precisava de tempo para adaptação, conhecer meus companheiros e o próprio futebol brasileiro. Eu necessitava de partidas para mostrar minha qualidade e estou muito feliz, pois acredito que evolui", ressaltou.