Eliminação abala elenco do Sport A derrota para o Palmeiras e o fim do sonho de voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro abalaram o elenco do Sport. O time voltou ainda no sábado à noite para Recife, depois de perder por 2 a 1 em Garanhuns. Tanto que o técnico Hélio dos Anjos deu dois dias de folga aos jogadores, para eles tentarem se recompor para o último jogo da Série B, sábado que vem, em Marília. "Apesar de todos os seus limites financeiros e de elenco e de todas as dificuldades, o Sport entrou na competição para chegar", afirmou Hélio dos Anjos. "É verdade que o time teve uma participação positiva dentro da competição, mas a terceira colocação, em que se encontra, de nada adianta." Na avaliação do treinador não há culpados a apontar. "O Sport chegou perto, mas na hora do confronto decisivo, deixamos a desejar", reconheceu. O diretor de futebol do clube, Vandérson Lacerda, lamentou a permanência do Sport por mais um ano na segunda divisão. Ele apontou a desatenção dos jogadores na fase decisiva como um dos fatores da desclassificação. "Em três jogos diferentes contra o Palmeiras, o time levou gol de bola parada, de cabeça", lembrou o dirigente, em tom de crítica. "Esse tipo de jogada foi treinada, mas mesmo assim, os jogadores permitiram que ela ocorresse."