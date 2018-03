Eliminação causa prejuízo ao Corinthians A desclassificação precoce do time no Campeonato Paulista deve render mais complicações financeiras para o Corinthians. Fora da competição estadual, o único compromisso antes do Campeonato Brasileiro (que só começa em 21 de abril) é a Copa do Brasil. No dia 17, o time enfrenta o Ferroviário do Ceará. Além do dinheiro, o time perde em visibilidade. A campanha pífia no Campeonato Paulista também mostrou à diretoria que as contratações feitas na virada do ano foram equivocadas. E se o time receber bons reforços para o Campeonato Brasileiro, pode ter o mesmo destino na principal competição do ano. Ontem mesmo a cúpula diretiva e o técnico Oswaldo de Oliveira já começaram a conversar sobre uma nova reestruturação do elenco. O treinador comunicou aos dirigentes que o time vai precisar de reforços para enfrentar o Campeonato Paulista. Antes dele, o diretor-técnico Roberto Rivellino já havia feito o mesmo alerta na semana passada. O grande desafio da diretoria é arranjar dinheiro para buscar os reforços. Sem ter de onde tirar receitas, talvez o clube tenha de investir menos em qualidade e mais em qualidade. O próprio Oswaldo de Oliveira avisou que vai indicar poucas contratações mas exigirá reforços de qualidade. Outro drama do clube: se livrar dos jogadores que chegaram recentemente ao Parque São Jorge mas que não deram certo. Como a grande maioria dos contratados estava em disponibilidade no mercado, o clube se garantiu, criando uma cláusula rescisória que lhe permite romper alguns contratos sem precisar pagar multa. Dos 13 jogadores que chegaram ao Parque São Jorge, só o goleiro Fábio Costa assinou por dois anos. Os demais têm vínculo até 31 de dezembro.