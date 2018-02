Eliminação deve derrubar Voeller A Alemanha se despediu nesta quinta-feira da Eurocopa depois de perder para a República Checa, por 2 a 1, de virada, em Lisboa. Os checos, já com o primeiro lugar do Grupo D assegurado, entraram com um time quase todo reserva. E viraram pela terceira vez um jogo na competição. Os alemães até que começaram bem. O meia Ballack, aos 20 minutos, abriu o placar, em um belo chute. O resultado garantia a seleção alemã na próxima fase. Mas não conseguiram segurar os checos. Aos 29, Heinz cobrou falta sem chances para Oliver Kahn. O empate não servia para a Alemanha. A Holanda vencia a Letônia. Mesmo assim, a equipe não teve forças para desempatar. Aos 32 do segundo tempo, Baros marcou o gol da vitória checa. "Nosso grande problema é que não marcamos muitos gols. Criamos várias chances, mas não soubemos concluir?, tentava explicar o meia Ballack. A eliminação já gera questionamentos sobre a continuidade do técnico Rudi Voeller. ?É normal que discutam isso. Mas tenho contrato até 2006.?