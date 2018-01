Eliminação e briga causaram demissão de Renato Gaúcho Uma desavença pública com Romário e cinco jogos sem vencer levaram o técnico Renato Gaúcho a deixar o Vasco. A decisão já estava tomada pela diretoria do clube desde a eliminação do Campeonato Carioca, na madrugada de quinta-feira, 12. Mas o anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira, em entrevista coletiva do treinador e do presidente do Vasco, Eurico Miranda. "Houve um consenso. A decisão foi melhor para o Vasco e para o Renato", disse Eurico. O dirigente assegurou que o novo técnico será escolhido até segunda-feira. Caio Júnior, do Palmeiras, chegou a receber um telefonema do Vasco, mas disse que não pretende deixar o time alviverde. Com isso, Antonio Lopes passou a ser o nome mais cotado. Alfredo Sampaio, que dirigiu o Madureira no Carioca, também está na lista de Eurico Miranda. Durante a entrevista, Renato Gaúcho se emocionou e comparou o presidente do Vasco a um pai. Ele negou problemas com Romário e reconheceu que os últimos resultados foram determinantes na sua saída. Além de ficar fora da fase final do Carioca, o Vasco perdeu vaga na terceira fase da Copa do Brasil após derrota para o Gama, no Maracanã. "Estou muito triste e muito orgulhoso também. É difícil se manter por um ano e nove meses num clube grande do futebol brasileiro. O Vasco me deu a oportunidade de me firmar nacionalmente como treinador." Renato Gaúcho comandou o Vasco por 21 meses, em 124 jogos. Obteve 57 vitórias e 37 empates e perdeu 30 vezes. Eleição Por decisão da 15ª Vara Cível do Rio, a nova eleição do Vasco terá de ser realizada até 16 de maio. A data definitiva será marcada por Alberto Moutinho, designado pela Justiça para presidir a próxima eleição. O pleito do final do ano passado, na qual o atual presidente Eurico Miranda saiu vitorioso, foi anulado, depois que a Justiça acolheu denúncias do candidato da oposição, Roberto Dinamite, sobre várias irregularidades no processo.