Eliminação expõe problemas do Real A humilhante derrota por 4 a 0 sofrida diante do Mallorca na quarta-feira, que eliminou o time da Copa do Rei da Espanha, escancarou o momento difícil vivido pelo Real Madrid. O badalado "Dream Team" perdeu a chance de lutar por um título que não conquista há 10 anos, está em situação complicada na Liga dos Campeões - é o lanterna do grupo C na segunda fase, com um ponto em dois jogos - e tem cinco pontos a menos que a líder Real Sociedad no Campeonato Espanhol. Como costuma acontecer quando um time de estrelas não consegue os resultados esperados, o bombardeio da imprensa e dos torcedores está direcionado principalmente para o técnico Vicente del Bosque. Ele é acusado de ter menosprezado a Copa do Rei ao escalar um time com apenas três titulares - Helguera, Zidane e Raúl - para o jogo decisivo de quarta-feira, mesmo depois do empate sem gols na partida de ida, disputada em Madri. "Del Bosque jogou fora a Copa", foi a manchete do diário esportivo As. O Marca, outro jornal esportivo da capital espanhola, deu um título quase idêntico: "O Vicenteam jogou fora a Copa", fazendo um trocadilho entre "Vicente" e "Dream Team". O treinador admitiu que a eliminação foi um golpe muito duro, mas não se arrepende de ter colocado apenas três titulares em campo. "É muito fácil criticar de dentro de um escritório, sem conhecer a realidade do vestiário. Domingo tivemos uma partida muito intensa pelo Campeonato Espanhol em Bilbao e achei necessário dar descanso a alguns jogadores, porque já fizemos mais de 40 jogos na temporada. Confio nos jogadores que escolhi para a partida e não deixei de confiar em função do resultado", argumentou Del Bosque. A decepção entre os torcedores por causa da eliminação é grande. Eles contavam com o título para apagar o fiasco da derrota por 2 a 1 para o La Coruña na final da edição passada. A partida foi disputada no estádio Santiago Bernabeu no dia 6 de março de 2002, data em que o clube completava 100 anos de fundação. O Real conquistou dois títulos na temporada, mas em ambos só precisou jogar uma partida. Para ganhar a Supercopa da Europa, bateu o Feyenoord por 3 a 1 em Monaco. E levantou a taça do Mundial Interclubes ao derrotar o Olimpia por 2 a 0 em Yokohama. Nas competições de longa duração, o time vai aos trancos e barrancos. Na Liga dos Campeões, por exemplo, o Real não vence há seis partidas. Na primeira fase, teve duas vitórias, três empates e uma derrota - em casa, para a Roma - num grupo que também tinha os fracos AEK (GRE) e Genk (BEL). Na segunda, perdeu para o Milan na Itália e empatou em casa com o Lokomotiv (RUS), com quem divide a lanterna. Dia 19, receberá o Borussia Dortmund, que tem três pontos - o Milan lidera com seis. No Campeonato Espanhol, o Real está desde o início correndo atrás da Real Sociedad. Mesmo com um elenco modesto, o time basco tem cinco pontos de vantagem e é o único invicto da competição depois de 19 rodadas.