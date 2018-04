Palmeiras deixa de ganhar milhões com eliminação precoce

Além do prejuízo técnico, de ver o sonho do título ir por água abaixo, a eliminação na Copa Libertadores também atrapalha as finanças do Palmeiras para a sequência da temporada. O fato de não se classificar para as oitavas de final faz com que o clube deixe de arrecadar pelo menos R$ 4,3 milhões, valores provenientes da premiação dada pela Conmebol e também da bilheteria na partida que seria no Allianz Parque.

A Conmebol dá aos classificados para as oitavas de final US$ 750 mil (cerca de R$ 2,6 milhões). Já em bilheteria, a equipe deveria arrecadar algo em torno de R$ 1,7 milhão de renda líquida, valor conquistado no jogo com o River Plate-URU. O clube tem cobrado um preço maior nos ingressos em jogos da Libertadores, por isso conseguia rendas com cifras mais elevadas.

Só por ter disputado a fase de grupos, o Palmeiras vai receber US$ 1,35 milhão (R$ 4,7 milhões), além de mais R$ 4,7 milhões de bilheteria nos três jogos como mandante. Uma pessoa ligada à diretoria do Palmeiras contou ao Estado que a diretoria sentiu bastante a eliminação não só por acreditar que o time poderia ter ido mais longe na competição como também pela questão financeira, que passa, indiretamente, pela visibilidade.

O time alviverde na competição continental chama mais a atenção e também atraí os olhares de grandes clubes europeus para seus atletas, pensando em uma negociação a curto prazo.

No mês passado, o presidente Paulo Nobre emprestou ao Palmeiras R$ 5 milhões para ajudar no pagamento do salário dos jogadores. A folha salarial dos atletas é de R$ 7 milhões.

A ajuda do dirigente se deu pelo fato da patrocinadora master não ter pago os R$ 6,5 milhões referente ao mês de abril como represália pela demora no acerto de um aditivo no contrato com o clube. De 2013 para cá, Nobre já emprestou mais de R$ 150 milhões ao clube, que estão sendo pagos mensalmente.

Eliminado da Libertadores, o Palmeiras tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro para disputar. O time alviverde joga amanhã em casa, contra o São Bernardo, pelas quartas de final do estadual, e estreia no Brasileiro no dia 14 ou 15 de maio (CBF ainda não definiu) diante do Atlético-PR.

Em relação ao jogo com o São Bernardo, de acordo com o regulamento do Paulista, a renda desta partida será dividida igualmente entre os clubes.

Sem caça às bruxas. Ao contrário de outras eliminações, a ideia inicial da diretoria do Palmeiras não é fazer uma grande reformulação no elenco. Entretanto, mudanças pontuais devem ocorrer para a disputa do torneio nacional.

Cuca está em fase final de análise do elenco palmeirense e deve nos próximos dias passar para a diretoria um panorama do que entende ser necessário para a equipe melhorar. O treinador gosta do elenco que tem nas mãos, mas alguns setores devem ser reforçados, como laterais e meias.

Assim como Paulo Nobre, Cuca gosta de Cleiton Xavier e ainda acredita que ele, junto com Robinho, Zé Roberto e Allione, podem dar conta da criação da equipe. Régis, assim como aconteceu com Marcelo Oliveira, não tem agradado nos treinos e pode até ser emprestado.

O clube acertou recentemente a contratação do jovem atacante Róger Guedes por acreditar que possa negociar alguns dos atacantes na abertura da janela de transferência. Cristaldo, por exemplo, pode ir jogar no futebol russo e Barrios e Gabriel Jesus tem seus nomes comentados em alguns clubes da Europa.

Pensando no momento atual, a ordem é manter a concentração e foco total na disputa do Paulista. Neste , o técnico Cuca define a formação para o jogo com o São Bernardo. Zé Roberto, Dudu e Gabriel Jesus podem aparecer como novidades na equipe.